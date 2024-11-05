Bon Jovi и Pitbull анонсировали ремикс на хит «It's My Life»

Новая песня является ремиксом хита Bon Jovi «It's My Life», вышедшего в 2000 году. В новой версии сохранился мгновенно узнаваемый рифф и припев оригинала, к которым Pitbull добавил свежие куплеты.

Отмечается, что премьера песни «Now Or Never» намечена на 14 ноября. В этот же день пройдёт 25-я ежегодная премия Latin Grammy Awards, где лидер Bon Jovi Джон Бон Джови и Pitbull будут гостями. Исполнят ли они совместный трек на церемонии - не уточняется.

Ранее Джон Бон Джови во время съемок своего нового клипа в американском Нэшвилле спас женщину, пытавшуюся совершить суицид, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

