Bon Jovi и Pitbull анонсировали ремикс на хит «It's My Life»
Американские рокеры Bon Jovi и кубино-американский рэпер Pitbull анонсировали совместный трек «Now Or Never». Об этом сообщает Billboard Espanol.
Новая песня является ремиксом хита Bon Jovi «It's My Life», вышедшего в 2000 году. В новой версии сохранился мгновенно узнаваемый рифф и припев оригинала, к которым Pitbull добавил свежие куплеты.
Отмечается, что премьера песни «Now Or Never» намечена на 14 ноября. В этот же день пройдёт 25-я ежегодная премия Latin Grammy Awards, где лидер Bon Jovi Джон Бон Джови и Pitbull будут гостями. Исполнят ли они совместный трек на церемонии - не уточняется.
Ранее Джон Бон Джови во время съемок своего нового клипа в американском Нэшвилле спас женщину, пытавшуюся совершить суицид, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Роскосмос» отчитался об успешном запуске университетские спутники
- Bon Jovi и Pitbull анонсировали ремикс на хит «It's My Life»
- Росавиация хочет выделить для БПЛА воздушное пространство высотой до 500 м
- ЦИК Грузии потребовал доказать нарушения на выборах
- Песков заявил, что церемония вручения верительных грамот прошла без шампанского
- Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде, пострадал один человек
- Покинувший Россию Michelin закроет заводы во Франции
- Лавров назвал «ложью» заявления о вмешательстве России в выборы в Грузии
- Силы ПВО предотвратили ракетный удар над Курской областью
- В Тобольске установили памятник Ленину, у которого не хватает пальцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru