The Black Keys анонсировали альбом и выпустили сингл
16 января 202414:16
Рок-группа The Black Keys представила первый в 2024 году сингл Beautiful People (Stay High).
Отмечается, что новая песня войдет в новый альбом Ohio Players, который выйдет 5 апреля. В записи пластинки приняли участие Ноэл Галлахер, Грег Керстин и другие, передает Pitchfork.
Предыдущий полноформатный альбом The Black Keys «Dropout Boogie» вышел в свет в мае 2022 года, отмечает «Радиоточка НСН».
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- The Black Keys анонсировали альбом и выпустили сингл
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru