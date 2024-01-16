The Black Keys анонсировали альбом и выпустили сингл

Отмечается, что новая песня войдет в новый альбом Ohio Players, который выйдет 5 апреля. В записи пластинки приняли участие Ноэл Галлахер, Грег Керстин и другие, передает Pitchfork.

Предыдущий полноформатный альбом The Black Keys «Dropout Boogie» вышел в свет в мае 2022 года, отмечает «Радиоточка НСН».

