Бобунец: Задержанный поэт Бурдин не имеет отношения к песне «Вечной молодой»

Арестованный поэт Владимир Бурдин не является автором песни «Вечно Молодой». Об этом в своём Telegram-канале заявил сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

Сергей Бобунец выпустил сборник ремиксов «Вечно Молодой»

Он раскритиковал СМИ, которые распространяют непроверенную информацию, указав, что Бурдин каждые пару лет «кидается на кого-нибудь с ножом», после чего все медиа начинают писать про «сооснователя» и «автора».

Бобунец отметил, что поэт не имеет никакого отношения к группе с 1991 года.

«И конечно, он не является автором песни «Вечно Молодой», её я написал только в 1998-м», - подчеркнул он.

Музыкант также призвал журналистов «проверять факты».

Ранее в СМИ появилась информация, что Бурдина обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с помощью оружия, он был отправлен в екатеринбургский СИЗО до 11 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Бобунец
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