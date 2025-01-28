Бобунец: Задержанный поэт Бурдин не имеет отношения к песне «Вечной молодой»
Арестованный поэт Владимир Бурдин не является автором песни «Вечно Молодой». Об этом в своём Telegram-канале заявил сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.
Он раскритиковал СМИ, которые распространяют непроверенную информацию, указав, что Бурдин каждые пару лет «кидается на кого-нибудь с ножом», после чего все медиа начинают писать про «сооснователя» и «автора».
Бобунец отметил, что поэт не имеет никакого отношения к группе с 1991 года.
«И конечно, он не является автором песни «Вечно Молодой», её я написал только в 1998-м», - подчеркнул он.
Музыкант также призвал журналистов «проверять факты».
Ранее в СМИ появилась информация, что Бурдина обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с помощью оружия, он был отправлен в екатеринбургский СИЗО до 11 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минстрой разработал требования к отделке квартир
- Бобунец: Задержанный поэт Бурдин не имеет отношения к песне «Вечной молодой»
- «Страхи и травмы»: Психолог объяснила, почему невесты сбегают со свадеб
- Предстоятель епархии РПЦ в Казахстане погиб в ДТП
- Евросоюз ввёл санкции против 79 российских танкеров
- Тарантино заявил, что взял паузу в кинематографе минимум до 2026 года
- СМИ: Фицо назвал угрозу снять санкции с России способом надавить на Зеленского
- Чернышенко: Россияне совершили более 92 миллионов внутренних поездок в 2024 году
- В Госдуме объяснили, почему собираются запретить вейпы, а не сигареты
- Два украинских беспилотника ликвидировали над Белгородской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru