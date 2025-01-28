Бобунец: Задержанный поэт Бурдин не имеет отношения к песне «Вечной молодой»

Он раскритиковал СМИ, которые распространяют непроверенную информацию, указав, что Бурдин каждые пару лет «кидается на кого-нибудь с ножом», после чего все медиа начинают писать про «сооснователя» и «автора».

Бобунец отметил, что поэт не имеет никакого отношения к группе с 1991 года.

«И конечно, он не является автором песни «Вечно Молодой», её я написал только в 1998-м», - подчеркнул он.

Музыкант также призвал журналистов «проверять факты».

Ранее в СМИ появилась информация, что Бурдина обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с помощью оружия, он был отправлен в екатеринбургский СИЗО до 11 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

