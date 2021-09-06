Биографию Янки можно получить бесплатно, заказав ее редкий альбом
Для поклонников Янки Дягилевой издательство «Выргород» приготовило сразу два релиза. В 2022 году выйдет биография певицы с названием «Над пропастью весны», ее написал Сергей Гурьев.
Книгу можно получить бесплатно, заказав на CD только что изданный редкий альбом Янки «Не положено». Эта первая запись певицы издавалась лишь единожды на виниле в 1992 году в редакции Егора Летова, который, укоротив исходник, добавил в релиз более поздние треки.
Теперь же «Не положено» впервые выйдет в первоначальном авторском варианте. Диски пронумерованного тиража являются сертификатом для бесплатного получения книги «Над пропастью весны».
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