Билли Новик раскрыл секреты третьего акта спецпоказа «TODDа»

Рок-мюзикл «TODD» открывает новый театральный сезон в столице специальным расширенным показом спектакля в трех действиях. Грядущий показ приурочен ко Дню Рождения Михаила Горшенёва. Специальным гостем этого показа станет Билли Новик, исполнивший партию Мясника в саундтреке мюзикла. Для Билли, который часто выступает на театральной сцене, это всё равно особенный опыт. Музыкант заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что происходит в добавленном третьем акте. Подробности – только на НСН.

«Мы рассказываем всякие интересные для зрителя вещи, например, о создании мюзикла. Исполняются композиции, которые есть на диске, и обязательно присутствуют гости. Гости, которые участвовали в создании спектакля. И в этом году это Лена Тэ и я. Я часто выхожу на театральные подмостки, но здесь все по-другому. Здесь другая команда, другие технологии, это очень интересно, другая аппаратура и даже другие задачи, другая методика того, как все это происходит. Для меня это очень интересно, со мной это происходит впервые, поэтому я волнуюсь, но, думаю, что все будет нормально, будет круто. Мне так кажется. Если получится все, что задумано, будет отлично», - подчеркнул артист.

Специальный расширенный показ рок-мюзикла «TODD» пройдёт 27 сентября в московском Крокус Сити Холле. Не пропустите!

