Билли Айлиш сообщила, что ее новый альбом готов

Певица Билли Айлиш заявила, что ее новый альбом находится на заключительном этапе производства.

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Айлиш поделилась радостной новостью в своих соцсетях, сопроводив заявление несколькими своими фотографиями в балаклаве со звездами, спортивной куртке и футболке с изображением скелета.

Новый лонгплей станет третьим по счету за время музыкальной карьеры Айлиш.

Ранее Билли Айлиш получила премию американского союза композиторов за саундтрек к «Барби», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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