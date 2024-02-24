Билли Айлиш сообщила, что ее новый альбом готов
24 февраля 202413:14
Певица Билли Айлиш заявила, что ее новый альбом находится на заключительном этапе производства.
Айлиш поделилась радостной новостью в своих соцсетях, сопроводив заявление несколькими своими фотографиями в балаклаве со звездами, спортивной куртке и футболке с изображением скелета.
Новый лонгплей станет третьим по счету за время музыкальной карьеры Айлиш.
Ранее Билли Айлиш получила премию американского союза композиторов за саундтрек к «Барби», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru