Билли Айлиш сообщила, что ее новый альбом готов

Айлиш поделилась радостной новостью в своих соцсетях, сопроводив заявление несколькими своими фотографиями в балаклаве со звездами, спортивной куртке и футболке с изображением скелета.

Новый лонгплей станет третьим по счету за время музыкальной карьеры Айлиш.



Ранее Билли Айлиш получила премию американского союза композиторов за саундтрек к «Барби», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

