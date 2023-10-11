Билли Айлиш назвала свой сингл Bad Guy самой тупой песней в мире

Она назвала трек «дурацким», но вместе с тем, призналась, что любит его как раз из-за того, что он глупый.

«В этой песне я троллю», — отметила певица.

Сингл Bad Guy вышел 29 марта 2019 года. Он попал в чарты нескольких десятков стран и получил бриллиантовую сертификацию в США, ФРГ, Франции, Польше и Мексике.

Ранее второй альбом Билли Айлиш еще до релиза побил рекорды по предзаказам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

