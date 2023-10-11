Билли Айлиш назвала свой сингл Bad Guy самой тупой песней в мире
Американская певица и автор песен Билли Айлиш назвала свой мегапопулярный сингл Bad Guy самой тупой песней в мире. Такое заявление она сделала на шоу Jimmy Kimmel Live.
Она назвала трек «дурацким», но вместе с тем, призналась, что любит его как раз из-за того, что он глупый.
«В этой песне я троллю», — отметила певица.
Сингл Bad Guy вышел 29 марта 2019 года. Он попал в чарты нескольких десятков стран и получил бриллиантовую сертификацию в США, ФРГ, Франции, Польше и Мексике.
Ранее второй альбом Билли Айлиш еще до релиза побил рекорды по предзаказам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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