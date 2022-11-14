Михалков высказался против предстоящего концерта группы «Би-2» в Москве

Весной музыканты отказались выступать под баннером с буквой Z — символом спецоперации на Украине. Михалков напомнил, что «Би-2» освистали на матче за Суперкубок по футболу, пишет РИА ФАН. В июле музыканты выступили в Санкт-Петербурге после матча питерского «Зенита» и московского «Спартака», однако группе мешали выкрики болельщиков, требовавших ухода «Би-2» со сцены.

«Болельщики не дали им петь, потому что считали их предателями. Как это может быть? Люди, которых считают предателями на фронте, в результате принимаются в тылу, здесь. Это помогает мне мужественно отстаивать интересы своей страны?» — отметил Михалков.

Концерт «Би-2» в «Лужниках» запланирован на 10 июня следующего года.

