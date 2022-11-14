Михалков высказался против предстоящего концерта группы «Би-2» в Москве

Режиссер Никита Михалков возмутился подготовкой группы «Би-2» к концерту в московских «Лужниках». Об этом кинодеятель заявил в своей авторской программе «Бесогон ТВ».

Группа «Би-2» опровергла сообщения о «тайном отъезде» из России

Весной музыканты отказались выступать под баннером с буквой Z — символом спецоперации на Украине. Михалков напомнил, что «Би-2» освистали на матче за Суперкубок по футболу, пишет РИА ФАН. В июле музыканты выступили в Санкт-Петербурге после матча питерского «Зенита» и московского «Спартака», однако группе мешали выкрики болельщиков, требовавших ухода «Би-2» со сцены.

«Болельщики не дали им петь, потому что считали их предателями. Как это может быть? Люди, которых считают предателями на фронте, в результате принимаются в тылу, здесь. Это помогает мне мужественно отстаивать интересы своей страны?» — отметил Михалков.

Концерт «Би-2» в «Лужниках» запланирован на 10 июня следующего года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МузыкантыБи-2Никита Михалков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры