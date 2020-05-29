БИ-2 рассказали о «Депрессии» после карантина

Послабления режима самоизоляции, в связи с пандемией коронавируса, уже действуют в ряде регионов, в том числе в Москве и Московской области. Группа Би-2 опубликовала новый сингл и клип «Депрессия». Слова и музыка к новому синглу хоть и были написаны в сентябре 2019 года, однако рефрен «Депрессии» «выйдем из дома из безнадёжной депрессии, как же давно нам не было вместе так весело», а также время премьеры трека оказались более чем актуальны для нынешнего момента – ослабления ограничительных мер. Музыканты Шура и Лёва Би-2 рассказал НСН, как проходила запись нового трека и съемки клипа в условиях карантина – не выходя из дома.

«Изначально мы планировали снимать другой клип – танцевальный, с труппой из всемирно известного Нидерландского танцевального театра (NDT) и танцором, хореографом Лука Тессарини, но пандемия спутала все наши планы. Мы придумали первый в истории настоящий клип, снятый в полной самоизоляции, то есть снимали всех музыкантов отдельно» - рассказал Шура

«Надо было как-то выходить из положения, поэтому решили делать анимацию, но не компьютерную, а руками. Это передает настроение людей: возникло свободное время для творчества, многие начали делать что-то своими руками. Макс предложил идею, показал технику, в которой будет всё исполнено, мы согласились» - рассказал Лёва

Режиссер клипа Макс Шишкин рассказал НСН о том, что с точки зрения логистики и формата съемки клипа «Депрессия» стали самым сложным проектом, над которым ему когда-либо приходилось работать. Он назвал получившийся проект огромным сгустком души, части которой вложили около тридцати человек.

«Мой постоянный продюсер Алия Косаева мечтала несколько лет о проекте с элементами кукольной анимации и разного рода бумажных декораций. Я предложил Шуре концепцию: мы раздаем художникам в Алмате разные задачи, они рисуют и отправляют их к одному из нас. Мы могли перемещаться украдкой, чтобы собраться у кого-нибудь дома и всё это дело отснять. В Москве же ребят нужно было снять каждого дома, а я все «режиссировал» по ватсапу и скайпу. Ирония в том, что даже мастера по компьютерной анимации были изолированы из-за карантина, и общение с ними так же велось по удалёнке» - рассказал режиссер.