Би-2 перепели Земфиру

Группа Би-2 выложила в Сеть кавер на песню Земфиры "Почта" с мини-альбома "Ах".

Группа Би-2 сегодня представила внезапный релиз. Коллектив записал кавер на песню «Почта», недавно вышедшую на мини-альбоме Земфиры «Ах».

Новинка стала полной неожиданностью для поклонников группы, так как музыканты запись этого кавера держали в секрете. Также в день премьеры артисты отказались от обычного сопровождения собственных новинок: пресс-релизов, анонсов и комментариев лидеров группы.

В последний раз группа Би-2 и Земфира вместе появлялись в 2003 году в студии «НАШЕго Радио», откуда велась трансляция фестиваля «Нашествие». Музыканты исполнили песню «Мой рок-н-ролл».

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ФОТО: Би-2
ТЕГИ:Би-2ЗемфираМузыкаМузыкантыРок-музыка
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