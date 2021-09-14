Би-2 перепели Земфиру

Группа Би-2 сегодня представила внезапный релиз. Коллектив записал кавер на песню «Почта», недавно вышедшую на мини-альбоме Земфиры «Ах».

Новинка стала полной неожиданностью для поклонников группы, так как музыканты запись этого кавера держали в секрете. Также в день премьеры артисты отказались от обычного сопровождения собственных новинок: пресс-релизов, анонсов и комментариев лидеров группы.