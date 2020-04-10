Би-2 переносят на сентябрь тур по Сибири и Дальнему Востоку

Группа Би-2 объявила о переносе намеченного на эту весну тура по Сибири и Дальнему Востоку, на сентябрь текущего года. Особо подчёркивается, что все приобретённые ранее билеты будут действительны на новые даты выступлений.

«Друзья, наши сердца разбиты. Ориентируясь на динамику эпидемиологических показателей и серьёзность предпринимаемых государством защитных мер, мы вынуждены принять такое решение», - говорится в специальном обращении группы к своим поклонникам.

Как отмечают Шура и Лёва, с каждым днём становится всё очевиднее, насколько мала вероятность снятия введённых ограничений на проведение массовых мероприятий в ближайшие недели. Кроме того, никто не может гарантировать безопасность концертов сразу после возможного их разрешения.

«Даже теоретическая возможность нанесения вреда здоровью наших слушателей не позволит нам провести любой из концертов этого тура», - подчеркивается в обращении.

Новые даты выступлений уже известны:

13 сентября — Владивосток

17 сентября — Хабаровск

22 сентября — Иркутск

25 сентября — Красноярск

27 сентября — Кемерово

29 сентября — Томск

2 октября — Новосибирск

4 октября — Барнаул

При этом июньские концерты Би-2, в частности, в Москве, пока не переносятся, хотя всё в дальнейшем будет зависеть от развития ситуации.

Как подчёркивают участники группы, перенос концертов — самый эффективный способ увидеться всем как можно быстрее. Би-2 призывает неукоснительно следовать всем необходимым мерам предосторожности и соблюдать режим самоизоляции:

«А ещё мы верим в скорейшую победу человечества над пандемией — и в то, что мы отпразднуем эту победу вместе с вами уже в сентябре! Будьте здоровы! Мы обязательно скоро увидимся!».

