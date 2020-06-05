БИ-2 на карантине запустили флешмоб #ВыйдемИзДома
Музыканты Шура и Лёва Би-2 рассказали НСН, что запустили флешмоб посвященный выходу из самоизоляции
В конце марта в России официально завершился период нерабочих дней. Послабления режима самоизоляции, связанные с пандемией коронавируса, уже действуют в ряде регионов, в том числе в Москве и Московской области. В Подмосковье уже открыли работу парикмахерские и непродуктовые магазины. Но, несмотря на смягчающие меры, большинство россиян продолжают находиться в режиме домашней самоизоляции, а музыканты посвящают ей песни и даже альбомы.
А музыканты Шура и Лёва Би-2 рассказали НСН, что запустили флешмоб посвященный выходу из самоизоляции.
«Мы в ожидании встреч с нашими поклонниками на концертах, благодарим своих слушателей за терпение и приглашаем всех объединиться и спеть вместе. Всем желающим предлагаем принять участие во флешмобе: исполнить любой отрывок из нового сингла «Депрессия» и выложить видео на своей странице в социальных сетях с хэштегом #ВыйдемИзДома» - рассказали Лева и Шура БИ-2
Известные артисты, друзья группы Би-2, уже приняли участие во флешмобе по выходу из самоизоляции. Свои видеоролики записали Дима Билан, Леонид Агутин, Пелагея, Ренарс Кауперс (BrainStorm) и многие другие.
Ранее лидер рок-группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков рассказал НСН в эфире НАШЕго радио, что он как прогуливался на самоизоляции, так и продолжает это делать.
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