«Без SHAMANa, но с Высоцким!»: Радио ROCK FM назвало топ лучших певцов России
В список лучших певцов России программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский предложил внести Владимира Высоцкого и Иосифа Кобзона.
Программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский в эфире НСН назвал Владимира Высоцкого одним из лучших певцов России.
Ранее лидер рок-группы «Земляне» Владимир Киселев назвал Николая Баскова, Григория Лепса, Владимира Преснякова и Леонида Агутина лучшими певцами России. Фуковский согласился с ним лишь наполовину.
«Мне очень нравится Пресняков, но гораздо меньше Лепс, мне не нравится его творчество, а вокальные данные у него хорошие. Агутин, конечно, талантливейший человек, потрясающий артист, отличный сингер и сонграйтер. Я бы добавил, конечно, Иосифа Кобзона еще в этот список. К сожалению, он умер. Можно было бы добавить Владимира Высоцкого, например. Обожаю Высоцкого! Насчет молодых артистов сложно сказать. Вот SHAMAN мне не нравится, не заходит. Я просто не его целевая аудитория. Что-то в нем есть такое, что меня не привлекает. Я же человек-рок, а рок-музыкантов у нас что-то и не осталось совсем. Гарик Сукачев у нас есть, «Чайф», «Смысловые галлюцинации», - сказал собеседник НСН.
А вот композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с НСН предложил включить в список лучших певцов России музыканта Николая Носкова.
Накануне Евгений Маргулис в беседе с «Радиоточкой НСН» не согласился со словами экс-солиста "Короля и Шута" Андрея Князева о снижении спроса на рок-музыку.
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