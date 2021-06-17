Без квартиры и долгов банку. Как Кортнев пережил пандемию

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев был вынужден продать квартиру из-за пандемии коронавируса. Об этом музыкант рассказал журналу «Собеседник».

По словам артист, незадолго до пандемии он взял в ипотеку квартиру в Москве и исправно платил за нее. Однако оставшись без концертов понял, что больше он это делать не сможет.

Тогда музыканту пришлось продать квартиру, которая была у него в собственности, ее он «покупал на черный день», сказал он.

По признанию Кортнева, эта продажа помогла ему не наделать долгов перед банком.

