Без квартиры и долгов банку. Как Кортнев пережил пандемию
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев был вынужден продать квартиру из-за пандемии коронавируса. Об этом музыкант рассказал журналу «Собеседник».
По словам артист, незадолго до пандемии он взял в ипотеку квартиру в Москве и исправно платил за нее. Однако оставшись без концертов понял, что больше он это делать не сможет.
Тогда музыканту пришлось продать квартиру, которая была у него в собственности, ее он «покупал на черный день», сказал он.
По признанию Кортнева, эта продажа помогла ему не наделать долгов перед банком.
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