Белоруссия отправит на «Евровидение» группу, высмеивающую оппозицию

В прошлом году от Белоруссии на конкурс должна была поехать группа VAL, но «Евровидение» было отменено из-за пандемии. В этом году их отстранили от участия в международном конкурсе из-за появления на митингах против власти.

В Роттердам от России на «Евровидение» поедет Манижа с песней Russian Woman. Музыкальный продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин в беседе с РИА ФАН заявил, что считает «позорищем» певицу Манижу.



