Белоруссия отправит на «Евровидение» группу, высмеивающую оппозицию

От Белоруссии на музыкальный конкурс «Евровидение» отправятся участники КВН, создавшие группу «Галасы ЗМеста», сообщает Super.

Поддерживающие президента Александра Лукашенко и высмеивающие оппозицию музыканты создали сатирический коллектив на фоне протестов в стране. Группа записала несколько песен.

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В прошлом году от Белоруссии на конкурс должна была поехать группа VAL, но «Евровидение» было отменено из-за пандемии. В этом году их отстранили от участия в международном конкурсе из-за появления на митингах против власти.

В Роттердам от России на «Евровидение» поедет Манижа с песней Russian Woman. Музыкальный продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин в беседе с РИА ФАН заявил, что считает «позорищем» певицу Манижу.


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Фото: euroinvision.ru
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