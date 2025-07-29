«Белая» ночь придет в Петербург в сентябре
Фестиваль «Белая» возвращается с новым шоу в Санкт-Петербурге. 27 сентября в Ледовом дворце тысячи людей в белоснежных одеждах снова соберутся вместе, чтобы стать частью грандиозного рейва.
В этом году тематика фестиваля звучит как «Тайна леса». А главная сцена соберет мощный лайнап: Swanky Tunes, Shapov, Aiwaska, Alexey Romeo и Byor, а также двух зарубежных артистов, имена которых пока держатся в секрете.
Для ценителей атмосферного звучания и глубоких вибраций откроется вторая сцена — «Поляна Дзен». В этом музыкальном пространстве выступят: Alexey Izotov b2b Lesha Mironov, Dibidabo, Fake Mood, Zok Zok, Mary L и DJ KEFIR.
«Белая» — фестиваль электронной музыки, ставший продолжением легендарного Sensation, проходившего с 2008 по 2016 годы. В 2024 году рейв открыл новую страницу истории, собрав за два дня более 15 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru