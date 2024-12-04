Бейонсе назвали величайшей поп-звездой XXI века
Американская певица Бейонсе является величайшей поп-звездой XXI века. К такому выводу пришла редакция журнала Billboard, составившая соответствующий рейтинг.
В издании отметили, что никто не может сравниться с Бейонсе по уровню «коммерческого успеха, исполнительским способностям, признанию критиков и влиянию на индустрию».
Отмечается, что побороться с лидером рейтинга может лишь Тейлор Свифт, однако она ещё не достаточно долго присутствует на мировой сцене, поэтому ей досталось только второе место.
В ТОП-10 Billboard также включил Рианну, Дрейка, Леди Гагу, Бритни Спирс, Канье Уэста, Джастина Бибера, Ариану Гранде и Адель.
Ранее в Йельском университете ввели специальный курс, посвящённый творчеству Бейонсе и её вкладу в американскую культуру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кинозал для слабовидящих оборудовали в Забайкальском крае
- Кадыров предложил пленному бойцу ВСУ пистолет и застрелиться
- СМИ: В Москве 80-летняя пенсионерка случайно постирала свою кошку
- Сторонники оппозиции вновь собрались у здания парламента в Тбилиси
- Футболист «Краснодара» признался, что не проживет на 30 тысяч в месяц
- Паоло Соррентино начал работу над новым фильмом
- Лариса Долина посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве
- Более 150 тысяч сирийцев бежали из Алеппо за неделю
- США расширили санкции в отношении России
- ЮНЕСКО включило в список культурного наследия тандыр
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru