Бейонсе назвали величайшей поп-звездой XXI века

В издании отметили, что никто не может сравниться с Бейонсе по уровню «коммерческого успеха, исполнительским способностям, признанию критиков и влиянию на индустрию».

Отмечается, что побороться с лидером рейтинга может лишь Тейлор Свифт, однако она ещё не достаточно долго присутствует на мировой сцене, поэтому ей досталось только второе место.

В ТОП-10 Billboard также включил Рианну, Дрейка, Леди Гагу, Бритни Спирс, Канье Уэста, Джастина Бибера, Ариану Гранде и Адель.

Ранее в Йельском университете ввели специальный курс, посвящённый творчеству Бейонсе и её вкладу в американскую культуру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

