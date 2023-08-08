Бейонсе потратила $100 тысяч на работу метро после ее концерта
Американская певица Бейонсе заплатила $100 тысяч, чтобы власти Вашингтона продлили работу метро на час. Об этом сообщает ABC7.
Концерт артистки был перенесен на два часа из-за плохой погоды, и она решила заплатить круглую сумму за дополнительный час работы подземного транспорта. Этот пункт прописан в ее райдере.
Отмечается, что почти сто станций метро были открыты на выход, а вход работал только на одной станции, где прошло выступление певицы.
Ранее из лондонского отеля выселили 30 бездомных семей из-за концертов Бейсонсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru