Баянист «Аффинаж» поделился сольной композицией «NELL»

Участник рок-группы «Аффинаж» Александр Корюковец опубликовал свою первую самостоятельную композицию «Nell».

«Аффинаж» рассказали, как прошли путь от «Нью-Йорка» до «Москвы»

Видеоролик Корюковцу помог снять коллега по коллективу — вокалист Эм Калинин.

В октябре 2023 года «Аффинаж» представили новый альбом «Общество с ограниченной ответственностью», напоминает «Радиоточка НСН».

Концептуальная работа стала приквелом к альбому коллектива «Мимо. Ранен. Убит», вышедшему в 2020 году. В новую пластинку вошли 18 композиций, в том числе треки, записанные с исполнителем Бранимиром и саксофонистом Сергеем Летовым. Кроме того, в одной из композиций звучат «рекламные» тексты, зачитанные Александром Ф. Скляром, рэпером Хаски и фронтменом The Hatters Юрием Музыченко.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальное сообщество группы "Аффинаж" в соцсети "ВКонтакте"
ТЕГИ:ПесняМузыкаМузыкантыРок-музыка

Горячие новости

Все новости

партнеры