Баянист «Аффинаж» поделился сольной композицией «NELL»
Участник рок-группы «Аффинаж» Александр Корюковец опубликовал свою первую самостоятельную композицию «Nell».
Видеоролик Корюковцу помог снять коллега по коллективу — вокалист Эм Калинин.
В октябре 2023 года «Аффинаж» представили новый альбом «Общество с ограниченной ответственностью», напоминает «Радиоточка НСН».
Концептуальная работа стала приквелом к альбому коллектива «Мимо. Ранен. Убит», вышедшему в 2020 году. В новую пластинку вошли 18 композиций, в том числе треки, записанные с исполнителем Бранимиром и саксофонистом Сергеем Летовым. Кроме того, в одной из композиций звучат «рекламные» тексты, зачитанные Александром Ф. Скляром, рэпером Хаски и фронтменом The Hatters Юрием Музыченко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru