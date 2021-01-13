Баста выпустил «Белого кита»
Рэпер Баста представил новый клип на песню «Белый кит». Этим видео артист продолжил серию клипов со своего альбома «Баста 40», который по версии Apple music вошел в топ лучших альбомов 2020 года.
Съёмки клипа, по всей видимости, проходили в движущейся по ночной Москве фуре. Лица рэпера практически не видно, акцент сделан на его ослепительно белую одежду, вероятно, говорящую о том, что Баста и есть белый кит.
Тем временем, поклонники артиста разошлись во мнениях: одни утверждают, что строки песни пересекаются по тону и настроению с песней группы Lumen «Гореть», другие уверены, что Баста перенял стиль исполнения у дуэта «Мияги и Эндшпиль».
Пока же новый видеоряд рэпера не набрал большого количества просмотров на YouTube, так же как и предыдущие клипы «На маяке» и «Беги, пацан».
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