Баста установил рекорд «Яндекс Музыки» за счет трека из «Слова пацана»
Самым прослушиваемым артистом на «Яндекс Музыке» стал Баста, обошедший Анну Асти и Инстасамку, сообщили НСН в пресс-службе музыкального сервиса.
Баста «пробил» отметку в 9 млн слушателей, что стало новым рекордом. Артист сумел совершить прорыв за счет трека из сериала «Слово пацана» «На заре», который является кавером на песню группы «Альянс».
Советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий ранее говорил НСН, что Баста входит в тройку самых популярных музыкантов 2023 года.
При этом в «Яндекс Музыке» назвали главными артистами прошлого года рэпера A.V.G и Анну Асти.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: В систему ЖКХ в 2023 направили более 300 миллиардов рублей
- Вагоны без сидений появились в метро Сеула
- Депутат Аксаков: Цифровой рубль в 2024 году протестируют в виде соцвыплат и субсидий
- Эрдоган заявил, что конфликт на Украине привел к гонке вооружений
- В Карачаево-Черкесии после остановки канатной дороги спасли 32 человека
- Совбез Белоруссии: На Украине готовят диверсии против республики
- Баста установил рекорд «Яндекс Музыки» за счет трека из «Слова пацана»
- В Химках после аварии без тепла остались десятки домов на 19 улицах
- Украина внесла в список «спонсоров войны» американскую сеть Subway
- Московский секонд-хенд засудили за продажу джинсов Levi's
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru