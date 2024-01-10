Баста установил рекорд «Яндекс Музыки» за счет трека из «Слова пацана»

Самым прослушиваемым артистом на «Яндекс Музыке» стал Баста, обошедший Анну Асти и Инстасамку, сообщили НСН в пресс-службе музыкального сервиса.

Баста «пробил» отметку в 9 млн слушателей, что стало новым рекордом. Артист сумел совершить прорыв за счет трека из сериала «Слово пацана» «На заре», который является кавером на песню группы «Альянс».

«От Асти до Арбениной»: Названы главные музыканты 2023 года

Советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий ранее говорил НСН, что Баста входит в тройку самых популярных музыкантов 2023 года.

При этом в «Яндекс Музыке» назвали главными артистами прошлого года рэпера A.V.G и Анну Асти.

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ФОТО: Пресс-служба "Яндекс Музыки"
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