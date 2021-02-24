Барабанщику группы Tequilajazzz «Дусеру» исполнилось 56 лет

Сооснователю и бессменному ударнику группы Tequilajazzz Александру «Дусеру» Воронову сегодня исполняется 56 лет.

С 1992 года после распада группы «Пупсы» Воронов вместе с гитаристом Константином Федоровым и бас-гитаристом Евгением Фёдоровым основали группу «Tequilajazzz». Параллельно Воронов и Евгений Федоров играли в группе «Honey Sacrifice», но вскоре сконцентрировались только на работе в «Текиле».

Спустя еще четыре года в 1996 году группа «Tequilajazzz» успешно выступила на фестивале «Учитесь плавать», тогда же пошел слух, что гитарист коллектива Rage Against the Machine Том Морелло пытался переманить Дусера к себе.

Группа «Tequilajazzz» по праву считается одной из легенд русского рока. Ближайшие концерты коллектива пройдут в Москве и Санкт-Петербурге 10 и 9 апреля.

