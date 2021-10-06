Барабанщики The Beatles, Iron Maiden, Korn, Red Hot Chili Peppers записали кавер «Come Together»

Известный британский музыкант Ринго Старр, ударник Red Hot Chili Peppers Чад Смит, Мэтт Кэмерон из Pearl Jam и еще более ста барабанщиков и других музыкантов записали благотворительный сингл «WhyHunger's Drum Together».

Это десятиминутный джазовый кавер хита Beatles «Come Together». Сингл выпущен в поддержку благотворительной организации WhyHunger, которая борется с голодом в США и за рубежом.