Барабанщики The Beatles, Iron Maiden, Korn, Red Hot Chili Peppers записали кавер «Come Together»
Известный британский музыкант Ринго Старр, ударник Red Hot Chili Peppers Чад Смит, Мэтт Кэмерон из Pearl Jam и еще более ста барабанщиков и других музыкантов записали благотворительный сингл «WhyHunger's Drum Together».
Это десятиминутный джазовый кавер хита Beatles «Come Together». Сингл выпущен в поддержку благотворительной организации WhyHunger, которая борется с голодом в США и за рубежом.
В записи песни также приняли участие Макс Вайнберг (E Street Band), Майк Портной (экс-Dream Theater), Нико МакБрейн (Iron Maiden), Джин Хоглан (Testament), Кармин Аппис (Vanilla Fudge), Рэй Люзьер (Korn), Саймон Кирк (Bad Company), 11-летняя сенсация YouTube Нанди Бушелл.
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