Барабанщик Марк Бейгун покидает «Коррозию Металла» после задержания

По ее словам, Бейгун получил травму головы и сейчас находится в Москве в состоянии шока.

«У него семья, двое детей, и просто он боится оставить их сиротами, если его убьют или покалечат», - пояснила Рунова, опровергнув информацию о коме музыканта.



Рунова подала заявление в нижегородскую полицию с требованием провести проверку инцидента.



36-летний Бейгун является сыном композитора и гитариста Владимира Бейгуна. Он присоединился к «Коррозии металла» в 2022 году, заменив барабанщика Фила Борова.

Ранее лидер «Коррозии металла» Сергей «Паук» Троицкий сообщил об отмене всех концертов группы, средства за билеты будут возвращены, передает «Радиоточка НСН».

