Барабанщик Марк Бейгун покидает «Коррозию Металла» после задержания
Барабанщик Марк Бейгун покидает рок-группу «Коррозия металла» после инцидента с задержанием на концерте в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила Telegram-каналу Shot директор коллектива Мария Рунова.
По ее словам, Бейгун получил травму головы и сейчас находится в Москве в состоянии шока.
«У него семья, двое детей, и просто он боится оставить их сиротами, если его убьют или покалечат», - пояснила Рунова, опровергнув информацию о коме музыканта.
Рунова подала заявление в нижегородскую полицию с требованием провести проверку инцидента.
36-летний Бейгун является сыном композитора и гитариста Владимира Бейгуна. Он присоединился к «Коррозии металла» в 2022 году, заменив барабанщика Фила Борова.
Ранее лидер «Коррозии металла» Сергей «Паук» Троицкий сообщил об отмене всех концертов группы, средства за билеты будут возвращены, передает «Радиоточка НСН».
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