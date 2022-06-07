Барабанщик и гитарист Queen выпустят неизданную песню Меркьюри
Queen выпустит неизвестную песню своего покойного солиста Фредди Меркьюри. Об этом изданию Deadline сообщили Брайан Мэй и Роджер Тейлор.
Отмечается, что песню, которую ранее не была доступна широкой публике, нашли барабанщик и гитарист группы, однако вскоре забыли о ней. Музыканты намерены выпустить песню уже в сентябре 2022 года.
По словам музыкантов, песня называется Face It Alone, товарищи назвали произведение «маленькой жемчужиной Фредди». При этом ее записали одновременно с 13 студийным альбомом The Miracle, который вышел за два года до смерти солиста в 1989 году.
Музыканты подтвердили, что песня «как будто пряталась у всех на виду». По словам барабанщика группы, песню пришлось собрать заново, «сшивая кусочки вместе», вместе с тем это трогательное и красивое музыкальное произведение, подчеркнули участники Queen.
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