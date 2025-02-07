Автор хита «Сигма Бой» заявил, что Украина везде найдет пропаганду

Комментируя решение Центра по борьбе с дезинформацией при СНБО Украины признать песню пропагандой РФ, он указал, что так может произойти с любым талантливым российским продуктом.

Чертищев напомнил, что найти пропаганду в песне «Сигма Бой» пытались и в Европе, добавив, что «таких целей не преследовалось».

«Это просто вирусная, хорошо продуманная, заходящая песня про взаимоотношения между девчонками и парнями», - заключил продюсер.

Ранее журналист и музыкальный критик Денис Ступников заявил «Радиоточке НСН», что исполнительниц хита «Сигма Бой» можно сравнить с группой «Тату», только вместо порока у них невинность.