Автор хита «Сигма Бой» заявил, что Украина везде найдет пропаганду

Украина найдёт пропаганду в чём угодно, если это сделано на территории РФ. Об этом NEWS.ru заявил продюсер и автор хита «Сигма Бой» Михаил Чертищев.

СМИ: Генпрокуратуру попросили проверить трек «Сигма бой»

Комментируя решение Центра по борьбе с дезинформацией при СНБО Украины признать песню пропагандой РФ, он указал, что так может произойти с любым талантливым российским продуктом.

Чертищев напомнил, что найти пропаганду в песне «Сигма Бой» пытались и в Европе, добавив, что «таких целей не преследовалось».

«Это просто вирусная, хорошо продуманная, заходящая песня про взаимоотношения между девчонками и парнями», - заключил продюсер.

Ранее журналист и музыкальный критик Денис Ступников заявил «Радиоточке НСН», что исполнительниц хита «Сигма Бой» можно сравнить с группой «Тату», только вместо порока у них невинность.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот из видео
ТЕГИ:МузыкаУкраинаПропагандаПесня

Горячие новости

Все новости

партнеры