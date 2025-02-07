Автор хита «Сигма Бой» заявил, что Украина везде найдет пропаганду
Украина найдёт пропаганду в чём угодно, если это сделано на территории РФ. Об этом NEWS.ru заявил продюсер и автор хита «Сигма Бой» Михаил Чертищев.
Комментируя решение Центра по борьбе с дезинформацией при СНБО Украины признать песню пропагандой РФ, он указал, что так может произойти с любым талантливым российским продуктом.
Чертищев напомнил, что найти пропаганду в песне «Сигма Бой» пытались и в Европе, добавив, что «таких целей не преследовалось».
«Это просто вирусная, хорошо продуманная, заходящая песня про взаимоотношения между девчонками и парнями», - заключил продюсер.
Ранее журналист и музыкальный критик Денис Ступников заявил «Радиоточке НСН», что исполнительниц хита «Сигма Бой» можно сравнить с группой «Тату», только вместо порока у них невинность.
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