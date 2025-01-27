СМИ: Генпрокуратуру попросили проверить трек «Сигма бой»

По данным издания, проверку проведут из-за откровенных танцев 11-летней и 12-летней блогерш.

«Православные блюстители порядка обратились в генпрокуратуру. Они просят внести изменения в ФЗ об информации и запретить сексуализацию детей. За компанию на бумаге... оказались еще и детские конкурсы красоты, модные дефиле и пилонный спорт», — сообщает Mash.

Ранее немецкий политик из социально-либеральной партии Volt Нела Риль призвала запретить в Евросоюзе трек «Сигма бой», который якобы пропагандирует «пророссийские взгляды и мировоззрение», пишет RT.

