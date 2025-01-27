СМИ: Генпрокуратуру попросили проверить трек «Сигма бой»
Генпрокуратура России проверит хит «Сигма бой» блогеров Betsy (Светланы Чертищевой) и Анны-Марии Янковской, с соответствующей инициативой в ведомство обратилось общественное движение «Сорок сороков». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным издания, проверку проведут из-за откровенных танцев 11-летней и 12-летней блогерш.
«Православные блюстители порядка обратились в генпрокуратуру. Они просят внести изменения в ФЗ об информации и запретить сексуализацию детей. За компанию на бумаге... оказались еще и детские конкурсы красоты, модные дефиле и пилонный спорт», — сообщает Mash.
Ранее немецкий политик из социально-либеральной партии Volt Нела Риль призвала запретить в Евросоюзе трек «Сигма бой», который якобы пропагандирует «пророссийские взгляды и мировоззрение», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru