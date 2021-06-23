Аврил Лавин показала «Sk8er Boi» в TikTok
Певица Аврил Лавин завела аккаунт в социальной сети TikTok. Первым видео стал ролик на песню «Sk8er Boi», трек был выпущен артисткой на дебютном альбоме «Let Go» в 2002 году.
В ролике появился также 53-летний скейтер Тони Хоук, который катается на скейтборде, показывая несколько трюков.
Первое видео Лавин в TikTok собрало сразу больше четырех миллионов лайков и более 100 тыс. комментариев. В целом, «Sk8er Boi» повторил свой успех начала нулевых годов: клип на песню, попав на MTV, тут же нашел множество поклонников и начал штурмовать чарты. Пользователи TikTok отметили, что с 2003 года Лавин совершенно не изменилась.
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