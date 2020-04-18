«АукцЫон» снял клип на самую долгую песню

Трек «Мечты» открывает одноименный альбом, который «АукцЫон» готовит к презентации. Клип на его титульную композицию снят в Арзамасе. На видео лидер музыкальной команды Леонид Федоров перемещается с улицы на улицу родного города, танцует, гуляет вприпрыжку под шаманскую гармонию «Мечты».

Музыканты презентуют свой новый альбом 22 апреля в Facebook, во «ВКонтакте» и на YouTube Arzamas. Официальный релиз будет представлен на два дня позже, 24 апреля 2020 года.

Ранее российские рок-музыканты рассказали в эфире НСН о жизни и работе в условиях самоизоляции. Так, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин признался, что на него онлайн-концерт произвел большое впечатление:

«Мы давали онлайн-концерт, который посмотрело 6,7 миллионов человек, на нас это произвело большое впечатление. Так же у группы накопились песенки, которые не вошли в новый альбом, и мы хотим восстановить историческую несправедливость и сразу после карантина записать новый альбом «Оранжевое настроение 3».

