«АукцЫон» снял клип на самую долгую песню
Российская группа «АукцЫон» представила новый клип «Мечты» на своем канале в YouTube. Самая долгая в истории группы композиция длится почти восемь минут. За четыре дня клип посмотрели 18 тысяч раз.
Трек «Мечты» открывает одноименный альбом, который «АукцЫон» готовит к презентации. Клип на его титульную композицию снят в Арзамасе. На видео лидер музыкальной команды Леонид Федоров перемещается с улицы на улицу родного города, танцует, гуляет вприпрыжку под шаманскую гармонию «Мечты».
Музыканты презентуют свой новый альбом 22 апреля в Facebook, во «ВКонтакте» и на YouTube Arzamas. Официальный релиз будет представлен на два дня позже, 24 апреля 2020 года.
Ранее российские рок-музыканты рассказали в эфире НСН о жизни и работе в условиях самоизоляции. Так, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин признался, что на него онлайн-концерт произвел большое впечатление:
«Мы давали онлайн-концерт, который посмотрело 6,7 миллионов человек, на нас это произвело большое впечатление. Так же у группы накопились песенки, которые не вошли в новый альбом, и мы хотим восстановить историческую несправедливость и сразу после карантина записать новый альбом «Оранжевое настроение 3».
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