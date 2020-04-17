Родные, гитара и онлайн-концерты

Ограничительные меры, принятые в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, ударили по многим сферам экономики и жизнедеятельности. Одними из первых на себе их ощутили артисты и музыканты – еще до всеобщей самоизоляции, напомним, был введен запрет на массовые мероприятия (тогда еще более 50 человек, сейчас такое собрание невозможно представить). А массовые мероприятия, проще говоря, спектакли и концерты, и есть тот инструмент, которым музыканты зарабатывают на хлеб насущный. Теперь вместо концертных залов и стадионов они используют онлайн-площадки. Не все, впрочем, этим довольны. Ощущениями от онлайн-концертов, в которых она принимает участие во время самоизоляции, поделилась лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина: