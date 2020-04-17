Родные, гитара и онлайн-концерты

Российские рок-музыканты – о жизни и работе в условиях самоизоляции.



Ограничительные меры, принятые в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, ударили по многим сферам экономики и жизнедеятельности. Одними из первых на себе их ощутили артисты и музыканты – еще до всеобщей самоизоляции, напомним, был введен запрет на массовые мероприятия (тогда еще более 50 человек, сейчас такое собрание невозможно представить). А массовые мероприятия, проще говоря, спектакли и концерты, и есть тот инструмент, которым музыканты зарабатывают на хлеб насущный. Теперь вместо концертных залов и стадионов они используют онлайн-площадки. Не все, впрочем, этим довольны. Ощущениями от онлайн-концертов, в которых она принимает участие во время самоизоляции, поделилась лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина:

ФОТО: livejournal.com/ Mitrofanova M
«Играть онлайн концерты очень тяжело, я не студийный артист, я - концертный и привыкла песни играть живым людям. Суть концерта в слиянии энергии твоей и моей, а в онлайн концерте такого не происходит, вся энергия летит в стену и разбивается об нее. Я, конечно, жгла с нереальной силой, но я не люблю всю эту виртуальную жизнь».

Напротив, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин признался, что на него онлайн-концерт произвел большое впечатление:

ФОТО: https://instagram.com/chaif_band
«Мы давали онлайн-концерт, который посмотрело 6,7 миллионов человек, на нас это произвело большое впечатление. Так же у группы накопились песенки, которые не вошли в новый альбом, и мы хотим восстановить историческую несправедливость и сразу после карантина записать новый альбом «Оранжевое настроение 3».

Творческую деятельность Владимир Шахрин перемежает в самоизоляции с простыми житейскими радостями.

«Первая неделя была тяжелее всего, но вот уже ровно месяц как сидим на даче всей семьей, признаюсь честно, мы так долго вместе никогда не были – это хороший опыт».

Мама, книги и гитара – в такой компании самоизолировался в Екатеринбурге лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Он тоже готовится к онлайн-концерту:

ФОТО: официальная группа ВКонтакте
«Режим самоизоляции я провожу в городе Екатеринбург рядом со своей мамой, потому что приехал ее навестить и решил остаться. На самоизоляции я читаю книги, сочиняю песни на гитаре, а также готовлюсь к проведению 22 апреля онлайн концерта. Я буду его играть в Екатеринбурге, а мои музыканты, друзья в разных городах России. Всех приглашаю его посмотреть – начало в 18:00 на моем youtube-канале».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Вадим СамойловВладимир ШахринДиана Арбенинасамоизоляция
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