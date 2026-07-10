Магомаев и Лещенко стали главными кумирами советской эстрады в 2026 году

На второй позиции в рейтинге — Лев Лещенко, на третьей — Анна Герман: её творчество по‑прежнему находит отклик у слушателей, как и много лет назад, начиная с 1960‑х. В числе десяти самых востребованных артистов — Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова, Аида Ведищева, Эдуард Хиль, Валерий Ободзинский, Майя Кристалинская и Людмила Сенчина.



Среди песен наибольшей популярностью пользуется композиция «Надежда» в исполнении Анны Герман — она возглавила список самых прослушиваемых треков. В пятёрку лидеров также попали «Синяя вечность» Муслима Магомаева, дуэт Анны Герман и Льва Лещенко «Эхо любви», «Я не могу иначе» Валентины Толкуновой и «Песенка о медведях» Аиды Ведищевой.



Особенно заметно выросла востребованность творчества Эдиты Пьехи — у неё самый существенный прирост аудитории. Значительный рост числа слушателей также зафиксирован у Людмилы Сенчиной и Георга Отса.



Чаще всего советскую эстраду слушают мужчины, а самая многочисленная возрастная группа поклонников — люди 35–44 лет. Аудитория в возрасте 45–54 лет и 25–34 лет чуть менее активна.



Ранее советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий сказал НСН, что сумма от продажи билетов на концерты Леонида Агутина, которую публикуют СМИ, является абсолютно бредовой и фантастической.

