Жильцам раскрыли, что полный почтовый ящик может привлечь мошенников
Переполненный почтовый ящик может привлечь внимание мошенников, заявил управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Никос Параскевов. Его слова приводит «Газета.Ru».
Он уточнил, это может стать сигналом, что в квартире никто давно не появлялся. Так что во избежание инцидентов почту лучше забирать регулярно.
Также злоумышленников может насторожить постоянно включенный утром свет либо его отсутствие вечером.
Ранее стало известно, что в городах России участились случаи вовлечения в мошеннические схемы под видом просьб о помощи с наличными прямо на улице, передает RT.
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