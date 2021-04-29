«Ария» дважды отпразднует свой юбилей

Группа «Ария» выступит в Crocus City Hall 17-18 июня с разными программами. Изначально планировалась, что коллектив отпразднует свой 35-летний юбилей 21 мая в ВТБ-Арене, но из-за ограничений связанных с распространением коронавирусной инфекции, концерт пришлось перенести на другие даты и площадку.

И в качестве компенсации поклонникам режиссер шоу принял решение сделать не одно выступление, а два. 17 июня «Ария» повторит шоу «Гость из Царства Теней» с несколькими сюрпризами в честь юбилея команды. А 18 июня группа представит проект «Классическая Ария» с симфоническим оркестром «Глобалис» при участии шведского дирижера Ульфа Ваденбрандта.

