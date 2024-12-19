Ариана Гранде не собирается возвращаться на музыкальную сцену в 2025 году

Американская певица, обладательница премии «Grammy» Ариана Гранде не намерена возвращаться к концертной деятельности, сообщает Variety.

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По словам артистки, она намерена исследовать различные области искусства, а не концентрироваться на одной.

Издание отмечает, что 2025 год станет для неё уже шестым годом без концертов.

«Я очень благодарна всем поклонникам, которые трепетно относятся к моему решению», — заявила Гранде.

Ранее американская певица Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ИскусствоСШАКонцертПевица

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