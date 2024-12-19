Ариана Гранде не собирается возвращаться на музыкальную сцену в 2025 году
19 декабря 202415:09
Американская певица, обладательница премии «Grammy» Ариана Гранде не намерена возвращаться к концертной деятельности, сообщает Variety.
По словам артистки, она намерена исследовать различные области искусства, а не концентрироваться на одной.
Издание отмечает, что 2025 год станет для неё уже шестым годом без концертов.
«Я очень благодарна всем поклонникам, которые трепетно относятся к моему решению», — заявила Гранде.
Ранее американская певица Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru