Ариана Гранде не собирается возвращаться на музыкальную сцену в 2025 году

По словам артистки, она намерена исследовать различные области искусства, а не концентрироваться на одной.

Издание отмечает, что 2025 год станет для неё уже шестым годом без концертов.

«Я очень благодарна всем поклонникам, которые трепетно относятся к моему решению», — заявила Гранде.

Ранее американская певица Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

