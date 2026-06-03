«Я очень серьезный человек, но это не мешает мне быть веселой и делать какие-то хорошие поступки. У меня очень жизненный приход в благотворительность. Все началось с того, что меня фонд «Подари жизнь» пригласил спеть песню «Южный полюс». Я пришла на одну радиостанцию, и там была маленькая девочка Соня. Ей было 3 или 4. В песне «Южный полюс» три куплета, я до конца песню наизусть не знала. Когда я спела в эфире, Соня влюбилась в эту песню. Она ее выучила и попросила на концерте спеть. Как такая кроха могла влюбиться в эту песню, и как эта песня могла дать ей такое количество желания жить? Она именно схватилась за нее и удержалась. Вышла со мной на сцену несколько раз. Это было так трогательно. Я поняла, если благотворительность имеет адресность, ты действительно помогаешь», - сказала она.

Арбенина добавила, что будет рада, если 7 июня на фестивале «Музыка жизни» все желающие дети выйдут на сцену вместе с ней.

«Музыка вытаскивает, спорт вытаскивает. Если ты просто сядешь с ребенком, которому дико в жизни не повезло, он никогда ничего не захочет. Чтобы не быть голословной, 7 июня всех детей, которые хотят выйти на сцену, я приглашаю в свой сет. Мы наполним их жизнью, это будет очень здорово. Доброта должна быть прикладной. Просто нам повезло больше, мы функционируем нормально. А есть дети, которым не повезло. От нас не убудет, помогать намного проще, чем кажется. Главное – не делать из себя героя, я так пришла в благотворительность», - заявила певица.

Благотворительный семейный фестиваль «Музыка жизни», организаторами которого выступили НАШЕ Радио, благотворительный фонд «Дорога жизни» и Останкинская телебашня, пройдет в честь Международного Дня защиты детей на площадке у Останкинской телебашни 7 июня с 12:00. В этот день на сцену выйдет не только Диана Арбенина. Ночные Снайперы, но также Вадим Самойлов/Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов /Анимация, Капитан Макс, SADLESS, Дела Поважнее и CASUAL, напоминает «Радиоточка НСН».

