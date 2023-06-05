Арбенина перенесла начало июньского тура из-за состояния здоровья

«Я очень надеялась, что сила духа и состояние здоровья после падения позволят мне встать к началу нашего июньского тура. Но я не смогу сейчас сыграть дворцы спорта», - написала она.

Арбенина заявила, что группа приняла решение перенести концерты на вторую половину июня. О датах станет известно в ближайшее время.

В интервью ТАСС Арбенина призвала СМИ не распространять фейки о ее жизни, передает «Радиоточка НСН».

