Арбенина перенесла начало июньского тура из-за состояния здоровья

Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина сообщила о переносе даты начала июньского тура группы. Певица опубликовала сообщение на своей официальной странице «ВКонтакте».

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«Я очень надеялась, что сила духа и состояние здоровья после падения позволят мне встать к началу нашего июньского тура. Но я не смогу сейчас сыграть дворцы спорта», - написала она.

Арбенина заявила, что группа приняла решение перенести концерты на вторую половину июня. О датах станет известно в ближайшее время.

В интервью ТАСС Арбенина призвала СМИ не распространять фейки о ее жизни, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонцертНочные СнайперыДиана Арбенина

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