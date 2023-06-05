Арбенина перенесла начало июньского тура из-за состояния здоровья
Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина сообщила о переносе даты начала июньского тура группы. Певица опубликовала сообщение на своей официальной странице «ВКонтакте».
«Я очень надеялась, что сила духа и состояние здоровья после падения позволят мне встать к началу нашего июньского тура. Но я не смогу сейчас сыграть дворцы спорта», - написала она.
Арбенина заявила, что группа приняла решение перенести концерты на вторую половину июня. О датах станет известно в ближайшее время.
В интервью ТАСС Арбенина призвала СМИ не распространять фейки о ее жизни, передает «Радиоточка НСН».
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