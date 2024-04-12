Арбенина анонсировала концерт «Ночных снайперов» в Дубае
12 апреля 202414:00
Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина анонсировала концерт коллектива в Дубае.
Анонсом мероприятия певица поделилась в своих соцсетях. Концерт состоится 2 мая.
Ранее Арбенина во время своего выступления в Хабаровске высказалась об отмене своих концертов на Дальнем Востоке, напоминает «Радиоточка НСН». Тогда концерт Арбениной во Владивостоке должен был состояться в КСК «Фетисов Арена» 27 февраля. Его отменили после призыва главы города Константина Шестакова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru