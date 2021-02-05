Apple Music представил топ-100 самых прослушиваемых песен в России

Ранее Mona Songz уже появлялся на экранах российских телеканалах, он был участником второго сезона проекта «Песни на ТНТ». Композитор сумел заинтриговать именитых продюсеров из жюри и зрителей графой в анкете «Могу написать песню за один час». И вот сейчас «Салют, Вера» по версии Apple Music становится второй по популярности песней в России.

Ранее казахстанский диджей Иманбек был номинирован на «Грэмми» за его ремикс «Roses» Saint Jhn. О юном артисте уже написали все американские и мировые таблоиды, так как его история по-настоящему голливудская. Иманбек работает железнодорожником в городе Аксу, а в свободное время пишет музыку, свои треки он выкладывает в интернет. Так же было и с ремиксом на «Roses». Теперь о казахстанском диджее знает весь мир. Церемония вручения «Грэмми» состоится 15 марта 2021 года.

