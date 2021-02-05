Apple Music представил топ-100 самых прослушиваемых песен в России
Apple Music представил сводный чат самых прослушиваемых песен в России на этой неделе. Первое место из 100 занял трек «Венера-Юпитер» Вани Дмитриенко, второе место досталось Mona Songz – «Салют, Вера».
Казахский композитор Манарбек Жуматай, выступающий под сценическим псевдонимом Mona Songz, записал ремикс на популярную песню Валерия Меладзе и выложил ее в сеть. Ролик тут же разошелся по интернету, став вирусным. Наибольшую популярность трек получил в YouTube, там ремикс уже был прослушан больше 5 миллионов раз, а также в TikTok.
Ранее Mona Songz уже появлялся на экранах российских телеканалах, он был участником второго сезона проекта «Песни на ТНТ». Композитор сумел заинтриговать именитых продюсеров из жюри и зрителей графой в анкете «Могу написать песню за один час». И вот сейчас «Салют, Вера» по версии Apple Music становится второй по популярности песней в России.
Ранее казахстанский диджей Иманбек был номинирован на «Грэмми» за его ремикс «Roses» Saint Jhn. О юном артисте уже написали все американские и мировые таблоиды, так как его история по-настоящему голливудская. Иманбек работает железнодорожником в городе Аксу, а в свободное время пишет музыку, свои треки он выкладывает в интернет. Так же было и с ремиксом на «Roses». Теперь о казахстанском диджее знает весь мир. Церемония вручения «Грэмми» состоится 15 марта 2021 года.
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