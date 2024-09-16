Apple Music ограничила в РФ доступ к песне «Это пройдет» группы «Порнофильмы»
Стриминговый сервис Apple Music ограничил в России доступ к песне «Это пройдет» группы «Порнофильмы».
По словам музыкантов, блокировка произошла в конце августа, песня была скрыта для пользователей из России по требованию Роскомнадзора.
«О том, что песня исчезла, мы узнали от слушателей, никаких официальных писем по этому поводу нам не приходило», — пояснили участники группы.
Ранее Роскомнадзор запретил на территории РФ исполнение песни «Роди мне 1000 детей» панк-группы «Порнофильмы», обнаружив в тексте призывы к экстремизму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru