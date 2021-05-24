Apocalyptica в ноябре возвращается в Москву с новым альбомом

Группа Apocalyptica этой осенью представит в Москве свою новую пластинку «Cell-0». Этот альбом прервал четырёхлетнее молчание коллектива. Впервые за 17 лет музыканты вернулись к истокам и создали полностью инструментальный опус, включающий всё то, за что их так любят: агрессивное звучание, жесткие риффы и пронзительные соло.

«Мы хотели записать альбом как полноценное произведение искусства, не думая о синглах и их продолжительности. Непросто было изложить все детали и оттенки в правильном порядке, но у нас еще достаточно энергии настоящей виолончельной метал-группы!», - сказал вокалист группы Эйкка Топпинен.

Московский концерт группы Apocalyptica состоится в рамках большого европейского тура 10 ноября в клубе Adrenaline Stadium.



