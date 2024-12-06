Анжелика Агурбаш выпустила первый альбом после семилетнего перерыва
Певица Анжелика Агурбаш выпустила первый альбом после долгого перерыва под названием «Откровенная» часть I, авторами которого стали Дима Лорен и Ангелина Буковская. Об этом она рассказала НСН.
Песни с альбома были написаны еще 7 лет назад никому еще тогда не известным певцом и композитором Димой Лореном.
Сама певица призналась, что когда впервые познакомилась с автором песен Лореном и услышала демо версию его песни «Четверг в твоей постели», то была поражена глубиной и свежим звучанием слов и музыки. Тогда Агурбаш и Лорен приняли решение о сотрудничестве, и впоследствии Лорен написал для певицы еще 8 песен.
Агурбаш объяснила, что песни так долго ждали своего часа, так как она столкнулась с выгоранием и не знала, «о чем петь».
«Мне понадобилось долгих семь лет, чтобы снова поверить в себя. Мой новый альбом для тех, кто, несмотря ни на что, и вопреки всему, верит в себя и в свои мечты! Я уверена, что кому-то он даст энергию и силы преодолеть сложные обстоятельства жизни! Кому-то даст надежду и веру в себя и во все лучшее, что ждет впереди», - отметила певица.
Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в эфире «НАШЕго Радио», говоря о новом альбоме «Синяя богиня», заявил, что сегодня в мире слишком много феминистской повестки, а за мужчин давным-давно никто не вступался, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru