Поп-трио Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets о большом туре и новых альбомах

29 ноября в МТС Live Hall арене прошёл большой сольный концерт нашумевшего поп-трио Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets. Летом музыканты приобрели большую популярность благодаря своему треку «ГЛАМУР». В интервью НСН артисты поделились, что очень рады мировому успеху песни, и она совсем не надоедает ни им, ни слушателям.

«Мы обычно исполняем "ГЛАМУР" один раз, но в одном городе 16 раз», - поделился Nkeeei.

Они также поделились, что в данный момент ведётся активная работа над двумя большими альбомами, которые стоит ждать в следующем году. Песни трио часто залетают в топы чартов и создают тренды. Артисты поделились, что успех кроется в преданности слушателей и усердной работе.

«Дар свыше, что у нас такие крутые и верные слушатели, поклонники. Это очень много для нас значит, мы очень благодарны», - сказал Uniqe.

Сейчас у белорусского поп-трио подходит большой тур по городам России.

«Мы очень много работаем, чтобы вы услышали наши треки. Работа очень важна. Спасибо нашей аудитории и нам нам за нашу крепкую работу, за нашу большую команду. Очень приятно, что наши треки набирают такие большие охваты», - добавил Artem Shilovets.