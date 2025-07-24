Анонсированы посмертные мемуары Оззи Осборна
Издательство Grand Central Publishing анонсировало посмертные мемуары легенды рок-музыки Оззи Осборна. Издание «Last Rites» («Последние обряды») поступит в продажу 7 октября.
В описании 368-страничной книги говорится, что это «шокирующая, горько-уморительная, никогда ранее не рассказанная история», «до жестокости честная, но при этом удивительно жизнеутверждающая».
Отмечается, что в мемуарах Осборн размышляет о своей выдающейся жизни и карьере, а также о том, «что ему потребовалось для для возвращения на сцену» и прощального концерта с Black Sabbath «Back to the Beginning».
«Люди говорят мне, если бы ты мог все это сделать снова, зная то, что ты знаешь сейчас, ты бы что-нибудь изменил? Я отвечаю - нет! Иначе я не был бы Оззи», - приводят издатели одно из высказываний музыканта.
О смерти Оззи Осборна стало известно 22 июля. Его семья заявила, что он скончался в возрасте 76 лет в окружении родных, сообщает RT. Это произошло через две с половиной недели после прощального шоу группы Black Sabbath в Бирмингеме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru