Анонсированы посмертные мемуары Оззи Осборна

В описании 368-страничной книги говорится, что это «шокирующая, горько-уморительная, никогда ранее не рассказанная история», «до жестокости честная, но при этом удивительно жизнеутверждающая».

Отмечается, что в мемуарах Осборн размышляет о своей выдающейся жизни и карьере, а также о том, «что ему потребовалось для для возвращения на сцену» и прощального концерта с Black Sabbath «Back to the Beginning».

«Люди говорят мне, если бы ты мог все это сделать снова, зная то, что ты знаешь сейчас, ты бы что-нибудь изменил? Я отвечаю - нет! Иначе я не был бы Оззи», - приводят издатели одно из высказываний музыканта.

О смерти Оззи Осборна стало известно 22 июля. Его семья заявила, что он скончался в возрасте 76 лет в окружении родных, сообщает RT. Это произошло через две с половиной недели после прощального шоу группы Black Sabbath в Бирмингеме.

