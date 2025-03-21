Анна Седокова анонсировала новую песню «Ешь, молись, люби»

Новая песня станет первой работой певицы после смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы, который свел счеты с жизнью в декабре 2024 года.



Седокова рассказала, что вложила в строки песни все свои болезненные чувства, надеясь таким образом излечиться от тоски и печали. Артистка добавила, что верит в лучшее и ждет, когда наступит рассвет после темной ночи. Релиз намечен на 28 марта.

Ранее сестра Яниса Тиммы Лелде Жандецка заявила, что Седокова помогла оплатить его долг в размере свыше 10 тысяч долларов, напоминает RT.