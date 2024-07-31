Анна Нетребко выступит в США впервые с 2019 года

Оперная певица, народная артистка РФ Анна Нетребко выступит на концерте во Флориде (США) на площадке Palm Beach Opera. Об этом сообщается на сайте организаторов.

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Уточняется, что ежегодный оперный гала-концерт пройдет 3 февраля 2025 года. Нетребко представит сольную программу вместе с пианистом Анхелем Родригесом.

Информация о концерте опубликована и на сайте певицы.

«Для меня честь отдать свой голос для ежегодного гала-концерта Palm Beach Opera», - цитирует исполнительницу агентство Associated Press.

Отмечается, что Нетребко выступит в США впервые с 2019 года.

Ранее суд обязал театр «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке выплатить Нетребко свыше 200 тысяч долларов компенсации за 13 отмененных в 2022 году выступлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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