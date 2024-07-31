Анна Нетребко выступит в США впервые с 2019 года
Оперная певица, народная артистка РФ Анна Нетребко выступит на концерте во Флориде (США) на площадке Palm Beach Opera. Об этом сообщается на сайте организаторов.
Уточняется, что ежегодный оперный гала-концерт пройдет 3 февраля 2025 года. Нетребко представит сольную программу вместе с пианистом Анхелем Родригесом.
Информация о концерте опубликована и на сайте певицы.
«Для меня честь отдать свой голос для ежегодного гала-концерта Palm Beach Opera», - цитирует исполнительницу агентство Associated Press.
Отмечается, что Нетребко выступит в США впервые с 2019 года.
Ранее суд обязал театр «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке выплатить Нетребко свыше 200 тысяч долларов компенсации за 13 отмененных в 2022 году выступлений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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