Певица Анна Нетребко объявила о разводе с тенором Юсифом Эйвазовым
Оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов объявили о разводе. Об этом пишет Austria Presse-Agentur (APA), ссылаясь на официальное заявление четы.
«После десяти счастливых лет вместе мы приняли трудное решение расстаться», — объявила пара.
Нетребко и Эйвазов отметили, что остаются близкими друзьями, «объединенными общей любовью к Тьяго» — 15-летнему сыну Нетребко от бывшего возлюбленного, певца Эрвина Шротта. Сопрано и тенор не уточнили причину расставания, пишет 360.ru. При этом артисты подчеркнули, что не намерены давать дальнейших комментариев.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поженились в декабре 2015 года в Вене, годом ранее состоялась помолвка оперных звезд.
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