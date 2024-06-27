Певица Анна Нетребко объявила о разводе с тенором Юсифом Эйвазовым

Оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов объявили о разводе. Об этом пишет Austria Presse-Agentur (APA), ссылаясь на официальное заявление четы.

Певица Анна Нетребко анонсировала выступления в Берлинской опере

«После десяти счастливых лет вместе мы приняли трудное решение расстаться», — объявила пара.

Нетребко и Эйвазов отметили, что остаются близкими друзьями, «объединенными общей любовью к Тьяго» — 15-летнему сыну Нетребко от бывшего возлюбленного, певца Эрвина Шротта. Сопрано и тенор не уточнили причину расставания, пишет 360.ru. При этом артисты подчеркнули, что не намерены давать дальнейших комментариев.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поженились в декабре 2015 года в Вене, годом ранее состоялась помолвка оперных звезд.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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