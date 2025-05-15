Анна Асти представит документальный фильм о своем стадионном шоу
Команда Анны Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) начала съемки документально фильма о стадионном шоу певицы «Anna Asti. Царица».
Концерт артистки в Москве состоится 14 июня на ВЭБ Арене, а жители Санкт-Петербурга увидят шоу на СКА Арене 21 июня. Фильм же расскажет о всех закулисных этапах подготовки, включая постановку номеров и танцевальные репетиции.
Режиссером проекта выступит Дарина Умнова. Документальный фильм эксклюзивно будет представлен в онлайн-кинотеатре Kion.
Ранее певица рассказала «Радиоточке НСН», что костюмы и сценические решения удивят зрителей ее летних стадионных концертов, добавив, что шоу откроют ее с неожиданной стороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru