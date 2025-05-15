Анна Асти представит документальный фильм о своем стадионном шоу

Концерт артистки в Москве состоится 14 июня на ВЭБ Арене, а жители Санкт-Петербурга увидят шоу на СКА Арене 21 июня. Фильм же расскажет о всех закулисных этапах подготовки, включая постановку номеров и танцевальные репетиции.

Режиссером проекта выступит Дарина Умнова. Документальный фильм эксклюзивно будет представлен в онлайн-кинотеатре Kion.

Ранее певица рассказала «Радиоточке НСН», что костюмы и сценические решения удивят зрителей ее летних стадионных концертов, добавив, что шоу откроют ее с неожиданной стороны.

