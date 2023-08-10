«Анимация» выпустила сингл «Абрис»
10 августа 202314:34
Группа «Анимация» выпустила новый сингл «Абрис». В мини-альбом вошли три песни, в том числе два дуэта — с группой «Мураками» и вокалистом коллектива «Арт-клиника» Максимом Городничим.
«Абрис — это и есть абрис. Никак иначе мы не могли назвать эту работу. Это рандомно выбранные и записанные три песни, как зарисовка к звуку будущего альбома», — отметил лидер группы Константин Кулясов.
Ранее стало известно, что лидер группы «Анимация» споет дуэтом с участником конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru