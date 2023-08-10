«Анимация» выпустила сингл «Абрис»

Аэропорты Внуково и Домодедово работали в режиме ограничения на приём рейсов Воздухоплаватель пострадал в Подмосковье В Москве могут начать строить деревянные многоэтажки Все водохранилища столичного региона заполнены в достаточном объеме Более 20 собак из приютов станут участниками выставки у Музеея космонавтики