«Анимация» выпустила сингл «Абрис»

Группа «Анимация» выпустила новый сингл «Абрис». В мини-альбом вошли три песни, в том числе два дуэта — с группой «Мураками» и вокалистом коллектива «Арт-клиника» Максимом Городничим.

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«Абрис — это и есть абрис. Никак иначе мы не могли назвать эту работу. Это рандомно выбранные и записанные три песни, как зарисовка к звуку будущего альбома», — отметил лидер группы Константин Кулясов.

Ранее стало известно, что лидер группы «Анимация» споет дуэтом с участником конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: личный архив группы "Анимация"
ТЕГИ:ПесниКонстантин КулясовНовый АльбомАнимация

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