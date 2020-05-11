Андрей Князев посоветовал беречь нервы на карантине

Режим самоизоляции в России снова продлен. Власти подготовили алгоритм постепенного снятия ограничений для регионов. Однако говорить о полном снятии режима самоизоляции пока рано, россияне и после 12 мая будут вынуждены оставаться дома. Музыканты и артисты не стали исключением. Лидер группы «КняZz» Андрей Князев рассказал НСН в эфире телеканала НАШЕ ТВ, что самое главное во время карантина беречь свои нервы

«Я присоединяюсь ко всей нашей общей домашней тусовке. Хочу всем пожелать бодрости духа и не унывать в этой дурацкой ситуации. Главное не паникуйте, не истерите и берегите свои нервы, потому что нервы - это наше всё. Занимайтесь полезными вещами, не стоит прозябать зазря - книги, фильмы, рок-н-ролл, все это должно быть у вас в топе. Сегодняшняя ситуация – это испытание и по-другому это никак не назовешь. Что касаемо меня, ребята, то я всегда с вами на связи: ютуб, инстаграм, всегда готов поболтать. Пока мы все сидим на карантине я для вас песенки позаписываю. А как только закончится вся эта ситуация, мы возобновим концертную деятельность, поедем рок-н-роллить, поедем туда, куда не успели доехать, так что скоро увидимся. Всем бодрости духа» - заявил Андрей Князев

Ранее лидер группы The Hatters Юра Музыченко рассказал в своих социальных сетях о том, как коллектив проводит режим самоизоляции.

