Писатель Борис Акунин: «Мировая истерия из-за коронавируса преувеличена»

Количество инфицированных COVID-19 в мире, по данным онлайн-мониторинга университета Джонса Хопкинса, приближается к огромной цифре - 5 407 613 человек. Жертвами коронавируса стали 345 059 человек. Режим домашней самоизоляции соблюдается почти в каждой стране. Писатель Борис Акунин, который на себе познал, что такое коронавирус, рассказал НСН в эфире НАШЕго радио о том, как он проводит свою самоизоляцию в Лондоне.

«Я переболел коронавирусом - это было неприятно. Но я, как и считал, так и считаю, что вся эта мировая истерическая ситуация, связанная с пандемией – преувеличена. И потери от гипертрофированной реакции гораздо большие, чем от самой эпидемии. Да, это неприятная и тяжелая проблема, к которой надо относиться по-взрослому и соблюдать все меры предосторожности. По симптоматике я переживал вирус в средней тяжести. Что касаемо моей самоизоляции, писатель — это одинокая профессия, когда ты всю жизнь живешь как бы в карантине. Мне нужен покой, изоляция, чтобы меня ничто не отвлекало. Когда тебя никто и ничто не отвлекает, ты больше работаешь. Писатели, вообще, делятся на две категории – те, кто страдает от своего творчества, как, например, Достоевский и те, которым это в кайф, кто получает от этого удовольствие. Я отношусь ко второй категории писателей. Мне нравится, чем я занимаюсь, и я бы не перестал писать, даже если бы не стали покупать мои книги. Сейчас я нахожусь в Лондоне. Здесь в последнее время можно встречаться с одной парой друзей, чем я периодически и занимаюсь, а в остальное время я играю в компьютерные игры и занимаюсь спортом. В планах у меня записать аудиосериал из сказок. Хочу написать детские сказки, а так как дети любят их слушать, мне кажется этот формат сможет до них лучше донести эмоцию» - рассказал Борис Акунин

Ранее лидер группы «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий рассказал НСН в эфире НАШЕго Радио, что придуманные им песни в режиме самоизоляции наполнены депрессией.

